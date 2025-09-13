Китай стал главным поставщиком пива в Россию, обогнав Германию

Китай стал основным поставщиком пива на российский рынок в первом полугодии 2025 года. Германия сместилась вниз по пьедесталу. Об этом свидетельствуют данные национальных статистических служб.
«За январь-июнь 2025 года российские компании импортировали пива на сумму 72,1 млн долларов»,— следует из статистики. Данные имеются в распоряжении РИА Новости. Из них следует, что главным поставщиком пива на российский рынок в первом полугодии стал Китай вместо Германии. В КНР нарастили свой экспорт в Россию в годовом выражении в 1,5 раза — до 18 миллионов долларов.
Также согласно статистике, Германия сократила поставки в 5,5 раза — до 9 млн долларов. Таким образом Берлин занял третье место. На втором месте разместилась Чехия, несмотря на снижение экспорта в 1,9 раза — до 10 млн долларов. Армения увеличила поставки почти в 9 раз — до 5,2 млн долларов и заняла пятое место.
Также отмечается, что повышение пошлин на импорт пива из недружественных стран стало одним из факторов, перераспределивших рынок. В топ-10 поставщиков также вошли Литва, Латвия, Казахстан, Польша, Бельгия и Нидерланды.
В течение последних восьми лет в России зафиксирован максимальный рост потребления пива. О причинах ожидаемого повышения стоимости этого напитка в 2025 году, вероятных изменениях на рынке, а также о наиболее популярных у россиян сортах пива в беседе с URA.RU рассказал независимый эксперт в сфере алкогольной продукции Алексей Небольсин. По его оценке, в наступающем году производители слабоалкогольных пивных напитков столкнутся с дополнительными трудностями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.