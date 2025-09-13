Китай стал главным поставщиком пива в Россию, обогнав Германию

Китай стал лидером по поставкам пива в РФ в первом полугодии 2025 года
Повышение пошлин на импорт пива из недружественных стран стало одним из факторов, перераспределивших рынок, сообщает РИА Новости
Повышение пошлин на импорт пива из недружественных стран стало одним из факторов, перераспределивших рынок, сообщает РИА Новости Фото:

Китай стал основным поставщиком пива на российский рынок в первом полугодии 2025 года. Германия сместилась вниз по пьедесталу. Об этом свидетельствуют данные национальных статистических служб.

«За январь-июнь 2025 года российские компании импортировали пива на сумму 72,1 млн долларов»,— следует из статистики. Данные имеются в распоряжении РИА Новости. Из них следует, что главным поставщиком пива на российский рынок в первом полугодии стал Китай вместо Германии. В КНР нарастили свой экспорт в Россию в годовом выражении в 1,5 раза — до 18 миллионов долларов.

Также согласно статистике, Германия сократила поставки в 5,5 раза — до 9 млн долларов. Таким образом Берлин занял третье место. На втором месте разместилась Чехия, несмотря на снижение экспорта в 1,9 раза — до 10 млн долларов. Армения увеличила поставки почти в 9 раз — до 5,2 млн долларов и заняла пятое место.

Также отмечается, что повышение пошлин на импорт пива из недружественных стран стало одним из факторов, перераспределивших рынок. В топ-10 поставщиков также вошли Литва, Латвия, Казахстан, Польша, Бельгия и Нидерланды.

В течение последних восьми лет в России зафиксирован максимальный рост потребления пива. О причинах ожидаемого повышения стоимости этого напитка в 2025 году, вероятных изменениях на рынке, а также о наиболее популярных у россиян сортах пива в беседе с URA.RU  рассказал независимый эксперт в сфере алкогольной продукции Алексей Небольсин. По его оценке, в наступающем году производители слабоалкогольных пивных напитков столкнутся с дополнительными трудностями.

