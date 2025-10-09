В Челябинске обсуждают проект планировки моста под метротрам возле вокзала. Скрин

Пассажиропоток на участке оценивается в 15 тысяч пассажиров в час
В Челябинске построят трамвайную линию через путепровод по улице Дзержинского от вокзала до улицы Гагарина. Протяженность линии — от 3 500 до 4 200 метров. Общественные обсуждения на эту тему проходят в Челябинске с 26 сентября по 24 октября, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению проекта внесения изменений в части границ проектирования, зон планируемого размещения линейных объектов, Общественные обсуждения пройдут в Челябинске с 26 сентября по 24 октября 2025 года. Протяженность трамвайной линии — 3500 — 4200 метров. Назначение: трамвайная линия для транспортного обслуживания населения города Челябинска массовым пассажирским транспортом, служит основной транспортной связью между Советским и Ленинским районами города Челябинска», — сообщается на сайте мэрии.

Новая ветка соединит территорию с существующими путями на Степана Разина и Гагарина и станет частью будущего метротрама. Пассажиропоток линии достигнет до 15 тысяч человек в час. Также будет расширена проезжая часть на участке от Меридиана до Гагарина, чтобы оставить автомобилистам по три полосы в каждую сторону после обустройства линии. Транспортный поток на этом отрезке достигнет до пяти тысяч автомобилей в час в двух направлениях.

К основному этапу возведения метротрама в Челябинске приступили 30 сентября 2024 года. Проект первой очереди метротрамвайной линии в Челябинске предполагает создание двух подземных станций, а именно «Площадь Революции» и «Торговый центр», и трех наземных остановочных пунктов — «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская». Длина ветки — более девять километров.

Строительство ведется за счет привлеченного инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного по инициативе губернатора Алексея Текслера. Строительство первой линии челябинского метро «Север — Юг» должно закончиться в 2026 году. Затем начнется строительство линии «Запад — Восток», благодаря которой метротрам будет и в Чурилово.

