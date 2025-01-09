Турпоток на горнолыжных курортах Пермского края вырос на 30%

Туристический поток на горнолыжных курортах Пермского края увеличился на 30% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на представителей профильного бизнеса.
«В новогодние праздники горнолыжные курорты Пермского края увеличили посещаемость на 30% по сравнению с прошлым годом. Во всесезонный курорт „Губаха“ приехали более 14 тысяч человек, а посещаемость ГК „Жебреи“ увеличилась почти в 7 раз, приняв около 15 тысяч туристов», — пишет издание.
Отмечается, что на рост турпотока значительно повлияли погодные условия. В прошлом году в регионе стояли сильные морозы, из-за чего бизнес терял клиентов. В период новогодних каникул горнолыжные курорты посетили не только жители Пермского края, но и гости из других регионов страны.
В этом сезоне отдых на самой дорогой горнолыжке Пермского края составит от 15 тысяч рублей в сутки с учетом проката снаряжения и аренды жилья. На территории Пермского края действуют курорты с трассами разной сложности и различной стоимостью услуг.
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