09 января 2025

Турпоток на горнолыжных курортах Пермского края вырос на 30%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всесезонный курорт «Губаха» посетили более 14 тысяч человек
Всесезонный курорт «Губаха» посетили более 14 тысяч человек Фото:

Туристический поток на горнолыжных курортах Пермского края увеличился на 30% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на представителей профильного бизнеса.

«В новогодние праздники горнолыжные курорты Пермского края увеличили посещаемость на 30% по сравнению с прошлым годом. Во всесезонный курорт „Губаха“ приехали более 14 тысяч человек, а посещаемость ГК „Жебреи“ увеличилась почти в 7 раз, приняв около 15 тысяч туристов», — пишет издание.

Отмечается, что на рост турпотока значительно повлияли погодные условия. В прошлом году в регионе стояли сильные морозы, из-за чего бизнес терял клиентов. В период новогодних каникул горнолыжные курорты посетили не только жители Пермского края, но и гости из других регионов страны.

В этом сезоне отдых на самой дорогой горнолыжке Пермского края составит от 15 тысяч рублей в сутки с учетом проката снаряжения и аренды жилья. На территории Пермского края действуют курорты с трассами разной сложности и различной стоимостью услуг.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Туристический поток на горнолыжных курортах Пермского края увеличился на 30% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на представителей профильного бизнеса. «В новогодние праздники горнолыжные курорты Пермского края увеличили посещаемость на 30% по сравнению с прошлым годом. Во всесезонный курорт „Губаха“ приехали более 14 тысяч человек, а посещаемость ГК „Жебреи“ увеличилась почти в 7 раз, приняв около 15 тысяч туристов», — пишет издание. Отмечается, что на рост турпотока значительно повлияли погодные условия. В прошлом году в регионе стояли сильные морозы, из-за чего бизнес терял клиентов. В период новогодних каникул горнолыжные курорты посетили не только жители Пермского края, но и гости из других регионов страны. В этом сезоне отдых на самой дорогой горнолыжке Пермского края составит от 15 тысяч рублей в сутки с учетом проката снаряжения и аренды жилья. На территории Пермского края действуют курорты с трассами разной сложности и различной стоимостью услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...