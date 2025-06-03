03 июня 2025

Владелица курганской парфюмерной сети Сулейманова закрывает торговый корнер в ТРЦ ради нового магазина

В Кургане в ТРЦ «ГиперСити» откроется новый парфюмерный магазин
© Служба новостей «URA.RU»
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В ТРЦ «ГиперСити» появится новый магазин парфюмерии
В ТРЦ «ГиперСити» появится новый магазин парфюмерии Фото:

В Кургане в ТРЦ «ГиперСити» закрывается корнер (торговая точка — прим. ред.) парфюмерной сети «Нос Гедониста». Вместо него в торговом центре в середине июля откроют полноценный магазин. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказала владелица бизнеса Айша Сулейманова.

«В ближайшее время закроем наш корнер в ТРЦ „ГиперСити“. Будем расширяться. Вместо него откроем полноценный магазин нашей парфюмерной сети. Ориентировочно, запустимся уже в середине июля», — эксклюзивно URA.RU рассказала Сулейманова.

За несколько лет парфюмерная сеть предпринимательницы выросла до одного магазина и двух корнеров в Кургане и одного магазина в Екатеринбурге. Сулейманова также планирует расширяться на Урале и других регионах.

Ранее URA.RU писало, что другой курганский парфюмер Иса Мурадисинов откроет сеть магазинов в Перми. Он планирует запустить 2-3 торговые точки. У бизнесмена работает 10 магазинов на Урале — в Кургане, Екатеринбурге, Шадринске и Нижнем Тагиле. По словам предпринимателя, у него есть цель расширить парфюмерную сеть до 25 магазинов.

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В Кургане в ТРЦ «ГиперСити» закрывается корнер (торговая точка — прим. ред.) парфюмерной сети «Нос Гедониста». Вместо него в торговом центре в середине июля откроют полноценный магазин. Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказала владелица бизнеса Айша Сулейманова. «В ближайшее время закроем наш корнер в ТРЦ „ГиперСити“. Будем расширяться. Вместо него откроем полноценный магазин нашей парфюмерной сети. Ориентировочно, запустимся уже в середине июля», — эксклюзивно URA.RU рассказала Сулейманова. За несколько лет парфюмерная сеть предпринимательницы выросла до одного магазина и двух корнеров в Кургане и одного магазина в Екатеринбурге. Сулейманова также планирует расширяться на Урале и других регионах. Ранее URA.RU писало, что другой курганский парфюмер Иса Мурадисинов откроет сеть магазинов в Перми. Он планирует запустить 2-3 торговые точки. У бизнесмена работает 10 магазинов на Урале — в Кургане, Екатеринбурге, Шадринске и Нижнем Тагиле. По словам предпринимателя, у него есть цель расширить парфюмерную сеть до 25 магазинов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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