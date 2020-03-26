В челябинском районе выбрали замену осужденному главе

Руководить Карталинским районом, экс-глава которого Сергей Шулаев был осужден за махинации с жильем для сирот, будет Анатолий Вдовин. Такое решение приняли 26 марта депутаты районного собрания. Вдовин уже руководил районом, сдав свой пост в 2012 году.
«По итогам голосования Вдовин набрал 16 голосов и избран главой муниципалитета. Недействительными признали пять бюллетеней», — пояснили URA.RU в собрании.
Конкурсная комиссия предложила депутатам три кандидатуры: экс-главы района Анатолия Вдовина, бизнесмена Алексея Сенькова и начальника отдела ООО «Центр коммунального хозяйства» Петра Гошенко.
Экс-глава муниципалитета Шулаев возглавлял район семь лет и был приговорен к пяти годам условно за приобретение непригодного жилья для детей-сирот. Врио главы Сергей Ломовцев вынужден был уйти в отставку после скандала со срывом отопительного сезона. Он заявился на выборы, а затем снял свою кандидатуру.