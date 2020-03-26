25 марта 2020
24 марта 2020

В челябинском районе выбрали замену осужденному главе

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., отставка, пустое кресло, кресло, кресло главы
Карталинский район был «обезглавлен» на несколько месяцевФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Руководить Карталинским районом, экс-глава которого Сергей Шулаев был осужден за махинации с жильем для сирот, будет Анатолий Вдовин. Такое решение приняли 26 марта депутаты районного собрания. Вдовин уже руководил районом, сдав свой пост в 2012 году.

«По итогам голосования Вдовин набрал 16 голосов и избран главой муниципалитета. Недействительными признали пять бюллетеней», — пояснили URA.RU в собрании.

Конкурсная комиссия предложила депутатам три кандидатуры: экс-главы района Анатолия Вдовина, бизнесмена Алексея Сенькова и начальника отдела ООО «Центр коммунального хозяйства» Петра Гошенко.

Экс-глава муниципалитета Шулаев возглавлял район семь лет и был приговорен к пяти годам условно за приобретение непригодного жилья для детей-сирот. Врио главы Сергей Ломовцев вынужден был уйти в отставку после скандала со срывом отопительного сезона. Он заявился на выборы, а затем снял свою кандидатуру.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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