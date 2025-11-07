Криптоинвестора Новака и его жену после смерти расчленили и расфасовали
Новаков могли расчленить после похищения, пишут журналисты, ссылаясь на источники
Семейную пару Новаковых, которую зверски убили в ОАЭ, после расчленили и расфасовали по мешкам. Об этом сообщает «Фонтанка».
«Романа и Анну Новаков расчленили и расфасовали по пакетам», — передают журналисты. По предварительной информации, преступление произошло на съемной вилле. Источники сообщают, что преступников интересовал криптокошелек Романа Новака, на котором, как предполагалось, находились миллиарды долларов.
Отмечается. что убийство произошло в пригороде Хатты. По предварительной информации, преступление произошло на съемной вилле. Есть версия, что преступников интересовал криптокошелек Романа Новака, на котором, как предполагалось, находились миллиарды долларов. Дата происшествия и дополнительные детали пока не раскрываются.
