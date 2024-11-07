Фанаты Курентзиса в Перми раскупили билеты на его концерт за тысячи рублей

На концерт Курентзиса в Перми остались только билеты дороже семи тысяч рублей
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Теодор Курентзис даст два концерта в Перми
Теодор Курентзис даст два концерта в Перми Фото:

Любители творчества дирижера Теодора Курентзиса за час раскупили самые доступные билеты на его концерты в Перми. Маэстро со своим оркестром musicAeterna даст два выступления в конце декабря, а продажи открылись сегодня.

«Продажа билетов открылась в 16 часов. Цены варьировались от трех до 15 тысяч рублей. Через час остались несколько мест за семь тысяч и более дорогие», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж. При этом организаторы ограничили количество билетов, которые можно купить. С одного аккаунта пользователя «Яндекс Плюс» есть возможность приобрести только два билета за раз.

Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит Вторую сюиту из балета «Дафнис и Хлоя» и «Вальс» Мориса Равеля, а также «Пинии Рима» Отторино Респиги. Концерты пройдут на сцене Большого зала филармонии. 

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Любители творчества дирижера Теодора Курентзиса за час раскупили самые доступные билеты на его концерты в Перми. Маэстро со своим оркестром musicAeterna даст два выступления в конце декабря, а продажи открылись сегодня. «Продажа билетов открылась в 16 часов. Цены варьировались от трех до 15 тысяч рублей. Через час остались несколько мест за семь тысяч и более дорогие», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж. При этом организаторы ограничили количество билетов, которые можно купить. С одного аккаунта пользователя «Яндекс Плюс» есть возможность приобрести только два билета за раз. Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит Вторую сюиту из балета «Дафнис и Хлоя» и «Вальс» Мориса Равеля, а также «Пинии Рима» Отторино Респиги. Концерты пройдут на сцене Большого зала филармонии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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