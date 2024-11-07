Фанаты Курентзиса в Перми раскупили билеты на его концерт за тысячи рублей

Любители творчества дирижера Теодора Курентзиса за час раскупили самые доступные билеты на его концерты в Перми. Маэстро со своим оркестром musicAeterna даст два выступления в конце декабря, а продажи открылись сегодня.
«Продажа билетов открылась в 16 часов. Цены варьировались от трех до 15 тысяч рублей. Через час остались несколько мест за семь тысяч и более дорогие», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж. При этом организаторы ограничили количество билетов, которые можно купить. С одного аккаунта пользователя «Яндекс Плюс» есть возможность приобрести только два билета за раз.
Оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит Вторую сюиту из балета «Дафнис и Хлоя» и «Вальс» Мориса Равеля, а также «Пинии Рима» Отторино Респиги. Концерты пройдут на сцене Большого зала филармонии.
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