«Фонтанка»: по делу убийства семьи Новак в ОАЭ задержаны семь человек

По делу убийства семьи Новак задержаны семь человек.

Правоохранительные органы задержали семь человек в связи с исчезновением криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны в Эмиратах. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Трое из задержанных подозреваются в организации и совершении убийства, еще четверо — в посредничестве.

«Семь человек задержаны по делу об убийстве Новака с супругой. Трое подозреваются непосредственно в убийстве и организации. Остальные четверо — дропы», — передают журналисты, ссылаясь на свои источники. Официального подтверждения этому пока не последовало.

Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело «по факту безвестного исчезновения семейной пары». По данным следствия, 2 октября супруги планировали встретиться с инвесторами в городе Хатта. Есть версия, что пару могли похитить с целью вымогательства, а затем убить, не получив деньги. Также есть мнение, что семью могли расчленить.

