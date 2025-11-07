Российский МИД начал выполнять указ Совбеза по ядерной безопасности
07 ноября 2025 в 15:47
Министерство иностранных дел России начало выполнять указ в сфере ядерной безопасности. Соответствующее распоряжение ведомство получило от Совбеза после очередного заседания. О реализации поручений доложила пресс-секретарь МИДа, Мария Захарова.
