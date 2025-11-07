ВСУ потеряли более 1,7 миллионов военных
ВСУ несут колоссальные потери и сталкиваются с дезертирством
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Потери в составе ВСУ составили 1,7 миллионов человек. Киев сталкивается с колоссальным количество дезертиров в рядах вооруженных сил. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.
«Суммарное число дезертиров, по оценкам издания, достигло шокирующей отметки в четыреста тысяч человек. Этот исход напрямую связывают с колоссальными потерями, которые, как сообщается, превысили 1,7 миллиона человек», — пишет «Московский Комсомолец». Как уточняет СМИ, каждый месяц ряды ВСУ покидает около сорока тысяч военных. Одной из главных причин такой статистики эксперты называют большие потери украинской армии на фронтах.
За сентябрь 2025 года потери украинской армии составили 44,7 тысячи человек. Об этом сообщал президент России Владимир Путин. По его словам, мобилизованные из этого количества составляют почти половину.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
