ВСУ несут колоссальные потери и сталкиваются с дезертирством Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Потери в составе ВСУ составили 1,7 миллионов человек. Киев сталкивается с колоссальным количество дезертиров в рядах вооруженных сил. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

«Суммарное число дезертиров, по оценкам издания, достигло шокирующей отметки в четыреста тысяч человек. Этот исход напрямую связывают с колоссальными потерями, которые, как сообщается, превысили 1,7 миллиона человек», — пишет «Московский Комсомолец». Как уточняет СМИ, каждый месяц ряды ВСУ покидает около сорока тысяч военных. Одной из главных причин такой статистики эксперты называют большие потери украинской армии на фронтах.