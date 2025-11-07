ЕК ввела полный запрет на выдачу многоразовых виз россиянам
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Еврокомиссия ввела полный запрет на многократные шенгенские визы для граждан России. Это следует из заявления ЕК.
«С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многократные визы», — говорится в сообщении. С момента вступления решения в силу граждане России будут обязаны подавать заявление на новую визу перед каждой поездкой в ЕС. Усиленные проверки заявителей позволят, по мнению еврокомиссаров, снизить потенциальный риск для безопасности.
Ограничения в визовой политике между Россией и ЕС начали вводиться еще в сентябре 2022 года. Тогда Евросоюз полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Динамика туристических потоков из России в ЕС за последние годы демонстрирует значительное снижение:
- в 2019 году ЕС посетили около четырех миллионов россиян;
- к 2024 году число туристов из России сократилось до чуть более 550 тысяч.
Теперь каждая заявка на получение визы будет подвергаться тщательному анализу. Несмотря на новые ограничения, эксперты считают, что существующий интерес к Европе со стороны россиян сохранится.
