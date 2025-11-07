ЕК ввела полный запрет на выдачу многоразовых виз россиянам

Теперь каждая заявка на получение визы будет подвергаться тщательному анализу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Еврокомиссия ввела полный запрет на многократные шенгенские визы для граждан России. Это следует из заявления ЕК.

«С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многократные визы», — говорится в сообщении. С момента вступления решения в силу граждане России будут обязаны подавать заявление на новую визу перед каждой поездкой в ЕС. Усиленные проверки заявителей позволят, по мнению еврокомиссаров, снизить потенциальный риск для безопасности.

Ограничения в визовой политике между Россией и ЕС начали вводиться еще в сентябре 2022 года. Тогда Евросоюз полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Динамика туристических потоков из России в ЕС за последние годы демонстрирует значительное снижение:

в 2019 году ЕС посетили около четырех миллионов россиян;

к 2024 году число туристов из России сократилось до чуть более 550 тысяч.