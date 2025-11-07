ЕК запретили выдавать россиянам многоразовые визы
07 ноября 2025 в 16:00
В Европейской комиссии сообщили о введении запрета на выдачу многоразовых шенгенских виз для граждан Российской Федерации. Об этом заявили в Еврокомиссии.
