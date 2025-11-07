Telegraph: снятие санкций с РФ будет выгодным для Запада
Издание считает, что снятие санкций позволит вести торговлю «без ущерба для принципов»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Снятие санкций с России после урегулирования украинского конфликта будет выгодно для стран Запада. Такое заявление сделала британская газета The Telegraph.
«Если Россия и Украина смогут достичь взаимовыгодного мира, ограничения могут быть сняты, что позволит вести торговлю без ущерба для принципов», — говорится в говорится в публикации.
В октябре Минфин США объявил о введении новых санкций против российских нефтяных компаний «Роснефти» и «Лукойла». Он дал месяц на прекращение торговли для тех стран, которые еще были связаны с нефтью из России. Американские власти объявили, что причина этого — слишком слабый прогресс по мирному урегулированию конфликта на Украине, а президент Дональд Трамп заявил, что не видит нужного результата по переговорам. При этом Москва не раз заявляла о своей приверженности дипломатическому решению всех разногласий, а также подчеркивала отсутствие эффекта от санкций, ожидаемого на Западе. Подробнее о новых санкциях США против РФ, очередной смене риторики Трампа, а также истории «Лукойла» и «Роснефти» в Штатах — в материале URA.RU.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
