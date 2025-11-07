Резкое снижение интенсивности ночных атак украинских войск на российские регионы может говорить о том, что Киев готовит более масштабный налет Фото: U.S Army / Spc. John Onuoha

Украинские военные взяли «перерыв»: ночных атак на российские регионы стало значительно меньше. Это могло произойти потому, что ВСУ могут готовиться к очередному налету на столицу России. Об этом предупредил военкор Котенок.

«За ночь было сбито всего одиннадцать вражеских дронов», — написал военный корреспондент Котенок в telegram-канале. По его наблюдениям, так происходит перед попытками Киева продемонстрировать свои способности на фронте. Котенок подчеркнул, что российские военные полностью готовы отвечать на все попытки Киева атаковать российские регионы.