Котенок рассказал о «паузе» ВСУ на фронте
Резкое снижение интенсивности ночных атак украинских войск на российские регионы может говорить о том, что Киев готовит более масштабный налет
Фото: U.S Army / Spc. John Onuoha
Украинские военные взяли «перерыв»: ночных атак на российские регионы стало значительно меньше. Это могло произойти потому, что ВСУ могут готовиться к очередному налету на столицу России. Об этом предупредил военкор Котенок.
«За ночь было сбито всего одиннадцать вражеских дронов», — написал военный корреспондент Котенок в telegram-канале. По его наблюдениям, так происходит перед попытками Киева продемонстрировать свои способности на фронте. Котенок подчеркнул, что российские военные полностью готовы отвечать на все попытки Киева атаковать российские регионы.
В течение ночи было уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов противника. Распределение по регионам следующее: в воздушном пространстве Республики Крым — 5 дронов; над территорией Брянской области — 3 дрона; в небе над Курской областью — 2 дрона; над Калужской областью — 1 дрон. Подробнее об обстановке в регионах — на карте URA.RU.
