«Ощущение, что в Сербии два президента»: Захарова отреагировала на слова Вучича о продажу оружия Украине

По словам Захаровой, Вучич сначала говорит об одном, а затем заявляет о другом Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Москва исходит из того, что Белград будет придерживаться обещаний и не будет поставлять оружие Украине. Сейчас складывается ощущение, что в «Сербии может быть еще один президент Вучич». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после слов сербского лидера Александра Вучича о том, что европейские страны, заключающие с Белградом договор о покупке боеприпасов, смогут в дальнейшем направить их на любые цели.

«Мы исходим из того, что Белград будет неукоснительно придерживаться данных обещаний», — сказала она в ходе брифинга. Как передает ТАСС, Захарова подчеркнула, что сербский президент сначала делает одни заявления в Москве, а позже говорит совершенно о другом. «Мы неоднократно, в том числе на высшем уровне, получали от руководства Сербии заявления, что экспорт боеприпасов сербского производства находится под строгим контролем, эту продукцию не будут поставлять на Украину, чтобы Киев не мог использовать ее против наших военнослужащих», — сказала Захарова.