Подозреваемые в убийстве супругов Новак заявили, что готовили вечеринку
Есть версия, что семью могли расчленить
Фото: Стас Этвеш © URA.RU
Четверо из подозреваемых в убийстве криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны в Эмиратах, готовили вечеринку. Информация об этом появилась в СМИ.
«Молодые люди получили деньги через закладки, чтобы улететь в ОАЭ, снять виллу и машину, купить ножи и гашеную известь. В ходе допроса они хором говорят, что ехали организовывать частную вечеринку. Мол, для этого их наняли. Ни о каком готовящемся убийстве они якобы не знали», — пишет «Фонтанка».
Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело «по факту безвестного исчезновения семейной пары». По данным следствия, 2 октября супруги планировали встретиться с инвесторами в городе Хатта. Есть версия, что пару могли похитить с целью вымогательства, а затем убить, не получив деньги. Также есть мнение, что семью могли расчленить.
Роман Новак был известен как создатель приложения для быстрых переводов криптовалюты Fintopio. В СМИ его обвиняли в хищении 500 миллионов долларов у инвесторов из разных стран. Также в некоторых публикациях утверждалось, что Новак называл себя «другом Павла Дурова» и «членом совета директоров Telegram».
