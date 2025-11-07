Миллиардер выставил на торги золотой унитаз весом 100 килограммов

Золотой унитаз изготовлен из 18-каратного золота Фото: Christina Horsten/DPA/TASS

Аукционный дом Sotheby»s анонсировал торги, на которых будет представлен золотой унитаз весом в 100 килограммов. Стартовая цена — десять миллионов долларов. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«18 ноября золотой унитаз будет выставлен на аукцион, начальная цена составит около десяти миллионов долларов», — пишет NYT. Владелец предмета — американский миллиардер Стивен Коэн. Аукцион пройдет в Нью-Йорке.

Золотой унитаз America весит 100 килограммов и изготовлен из 18-каратного золота. Предмет оснащен смывным механизмом и может быть использован по прямому назначению. Изготовил арт-объект итальянский художник-концептуалист Маурицио Каттелан. Он изготовил два подобных объекта. Один из них был похищен с экспозиции художника в Великобритании в 2019 году.

Стивен Коэн — управляющий хедж-фондом Point72 и владелец бейсбольной команды New York Mets. Миллиардер известен своим интересом к современному искусству. Его коллекция включает произведения, которые сочетают черный юмор и политический подтекст. Коэн приобрел золотой унитаз в галерее Marian Goodman в 2017 году.