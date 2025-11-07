Миллиардер выставил на торги золотой унитаз весом 100 килограммов
Золотой унитаз изготовлен из 18-каратного золота
Фото: Christina Horsten/DPA/TASS
Аукционный дом Sotheby»s анонсировал торги, на которых будет представлен золотой унитаз весом в 100 килограммов. Стартовая цена — десять миллионов долларов. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
«18 ноября золотой унитаз будет выставлен на аукцион, начальная цена составит около десяти миллионов долларов», — пишет NYT. Владелец предмета — американский миллиардер Стивен Коэн. Аукцион пройдет в Нью-Йорке.
Золотой унитаз America весит 100 килограммов и изготовлен из 18-каратного золота. Предмет оснащен смывным механизмом и может быть использован по прямому назначению. Изготовил арт-объект итальянский художник-концептуалист Маурицио Каттелан. Он изготовил два подобных объекта. Один из них был похищен с экспозиции художника в Великобритании в 2019 году.
Стивен Коэн — управляющий хедж-фондом Point72 и владелец бейсбольной команды New York Mets. Миллиардер известен своим интересом к современному искусству. Его коллекция включает произведения, которые сочетают черный юмор и политический подтекст. Коэн приобрел золотой унитаз в галерее Marian Goodman в 2017 году.
Маурицио Каттелан известен не только золотым унитазом. Ранее художник прославился другим провокационным арт-объектом — бананом, приклеенным к стене скотчем. В ноябре 2024 года этот объект был куплен за 6,2 миллиона долларов основателем блокчейн-проекта Tron (TRX) Джастином Саном. После покупки приобретенный банан был съеден.
- Ольга07 ноября 2025 15:53круто, уверена сейчас многие наши гаишники внимательно читают данную новость