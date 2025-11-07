«Фантастическая история»: Захарова отреагировала на статью FT о переговорах Лаврова и Рубио

«Это фантастическая история, на мой взгляд. Она достойна произведения Агаты Кристи», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция доступна в официальном telegram-канале МИД России. Захарова подчеркнула, что статья FT имеет очевидный антироссийский подтекст. Она отметила, что публикация была направлена на то, чтобы вызвать резонанс и стать источником дальнейшего распространения информации. «Вы посмотрите, как эта тема начала перепеваться уже дальше», — сказала Захарова, указывая на то, что внимание следует сосредоточить не на содержании статьи, а на явном элементе информационной войны.