«Фантастическая история»: Захарова отреагировала на статью FT о переговорах Лаврова и Рубио
Захарова подчеркнула, что статья FT имеет очевидный антироссийский подтекст
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Недавняя публикация в Financial Times (FT) о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио носит антироссийский характер и является элементом информационной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это фантастическая история, на мой взгляд. Она достойна произведения Агаты Кристи», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция доступна в официальном telegram-канале МИД России. Захарова подчеркнула, что статья FT имеет очевидный антироссийский подтекст. Она отметила, что публикация была направлена на то, чтобы вызвать резонанс и стать источником дальнейшего распространения информации. «Вы посмотрите, как эта тема начала перепеваться уже дальше», — сказала Захарова, указывая на то, что внимание следует сосредоточить не на содержании статьи, а на явном элементе информационной войны.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы возникших проблемах в отношениях между главой государства Владимиром Путиным и МИД Сергеем Лавровым. Слухи появились после того, как Лавров провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. В своем комментарии представитель Кремля лаконично отметил, что информация, распространенная в СМИ, не имеет под собой никаких оснований, и подчеркнул, что Сергей Лавров продолжает исполнять свои обязанности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.