Захарова: Россия тщательно отслеживает действия США в ядерной сфере

«Российские профильные ведомства, конечно же, отслеживают действия и Соединенных Штатов Америки, и других стран в ядерной сфере со всей необходимой в таких вопросах тщательностью. Это относится и к тестированию находящихся в американском арсенале стратегических наступательных вооружений», — сказала она на брифинге для СМИ, передает РИА Новости. Она отметила, что если речь идет о возобновлении натурных испытаний, то это «создаст негативную динамику и запустит ответные шаги со стороны других государств, включая Россию».