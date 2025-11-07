Захарова: Россия тщательно отслеживает действия США в ядерной сфере
По словам Захаровой, Россия следит за ядерными испытаниями других стран
Ведомства в России тщательно отслеживают действия США и других государств в ядерной сфере. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российские профильные ведомства, конечно же, отслеживают действия и Соединенных Штатов Америки, и других стран в ядерной сфере со всей необходимой в таких вопросах тщательностью. Это относится и к тестированию находящихся в американском арсенале стратегических наступательных вооружений», — сказала она на брифинге для СМИ, передает РИА Новости. Она отметила, что если речь идет о возобновлении натурных испытаний, то это «создаст негативную динамику и запустит ответные шаги со стороны других государств, включая Россию».
Ранее командование глобальных ударных сил ВВС США осуществило тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщило 30-е крыло космических сил США, расположенное на базе космических сил «Ванденберг» в Калифорнии. Ракета успешно преодолела расстояние около 4,2 тысячи миль (примерно 6,8 тысячи километров) и достигла запланированной цели — атолла Кваджалейн в Тихом океане. Президент США Дональд Трамп заявлял, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
