ВС РФ ударили «Инскандером» по части ВСУ возле Варваровки. Видео

07 ноября 2025 в 16:47
Ракетный удар был нанесен по району, где сосредоточены бойцы 411 отдельного полка беспилотных систем ВСУ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВС РФ ударили «Искандером-М» по местности, где находились личный состав, вооружения и боевая техника полка ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«После доразведки цели операторами российского разведывательного беспилотного летательного аппарата было принято решение о нанесении удара оперативно-тактическим ракетным комплексом „Искандер-М“, — пишет РИА Новости. Позиции ВСУ находились возле населенного пункта Варваровка в ДНР, на краматорско-дружковском направлении СВО.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что Россия достигла победы в специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что для закрепления результата предстоит масштабная работа, в том числе в юридической сфере. Тем временем, бои на фронте продолжаются. Так, российский ефрейтор Евгений Затонский обнаружил диверсионно-разведывательную группу ВСУ и в одиночку вынудил ее к отступлению. Его самоотверженные и решительные действия предотвратили захват противником позиций российских войск и позволили избежать человеческих потерь. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

