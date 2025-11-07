Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что Россия достигла победы в специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что для закрепления результата предстоит масштабная работа, в том числе в юридической сфере. Тем временем, бои на фронте продолжаются. Так, российский ефрейтор Евгений Затонский обнаружил диверсионно-разведывательную группу ВСУ и в одиночку вынудил ее к отступлению. Его самоотверженные и решительные действия предотвратили захват противником позиций российских войск и позволили избежать человеческих потерь. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.