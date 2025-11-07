Mash: Гузеева устроила скандал в аэропорту Тбилиси
Гузеева ушла на посадку, высказав свое недовольство
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Телеведущая Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту Тбилиси. Причиной стали занятые места в бизнес-классе.
«Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту Тбилиси из-за мест в бизнес-классе», — пишет Mash. Гузеева вместе с дочерью и ее грудным ребенком прибыла в аэропорт Тбилиси на микроавтобусе Mercedes. Семья планировала вылет в Москву 7 ноября бизнес-классом. Однако на стойке регистрации выяснилось, что места, которые хотела занять телеведущая, уже заняты. Сначала Гузеева начала разбираться в ситуации с сотрудниками аэропорта. Однако через десять минут ее терпение иссякло. Телеведущая ушла на посадку, высказав свое недовольство.
Ранее сообщалось, что индонезийская полиция проводит проверку в отношении Ларисы Гузеевой. Ее подозревают в причастности к хищению средств у более чем 60 человек, инвестировавших деньги в строительство вилл на острове. Одна из потерпевших сообщила, что после просмотра рекламы в социальных сетях, которую размещала Гузеева, она вложила 200 тысяч долларов.
