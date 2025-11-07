Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

МИД приступил к выполнению указаний Путина по ядерной безопасности

07 ноября 2025 в 15:52
Поручения президент Путин дал 5 ноября

Фото: Роман Наумов © URA.RU

МИД РФ получил указания руководства государства после Совета безопасности по ядерной безопасности и приступил к их выполнению, заявила Мария Захарова.

«Соответствующие поручения МИДом получены, и ведомство приступило к выполнению той задачи, которая была поставлена руководством страны», — цитирует ТАСС Захарову. Президент России Владимир Путин 5 ноября созвал заседание Совета безопасности, в ходе которого было рассмотрено заявление американского президента Дональда Трампа о планах по возобновлению испытаний ядерного оружия.

В ходе Совбеза президент поручил оценить целесообразность своих ядерных испытаний в ответ на учения США. Путин дал распоряжение провести сбор дополнительных сведений относительно намерений американской стороны и представить обоснованные предложения о необходимости запуска подобных мероприятий. При этом российский лидер особо отметил, что Москва продолжает придерживаться положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.  Как западные СМИ отреагировали на распоряжения российского лидера — в материале URA.RU.

