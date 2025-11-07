На Западе отреагировали на срыв крупнейшей сделки между «Лукойлом» и Gunvor

Швейцарская компания внезапно отказалась покупать акции «Лукойла» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Швейцарская компания Gunvor внезапно отказалась от покупки зарубежных активов «Лукойла» после того, как США объявили о новых санкциях против российских нефтяных гигантов. Решение Минфина США вызвало мгновенную реакцию на бирже и новый вероятный виток напряжения между Вашингтоном и Москвой. Западные СМИ не остались в стороне и дали свою интерпретацию происходящему. Подробности — в материале URA.RU

Gunvor отступает: крупная сделка сорвалась

Швейцарский нефтетрейдер Gunvor отозвал предложение о покупке зарубежных активов российской компании «Лукойл». Это произошло после того, как Министерство финансов США объявило о новых санкциях против «Роснефти» и «Лукойла», предоставив странам месяц на прекращение торговли российской нефтью.

Американские власти заявили, что причиной расширения санкций стал слабый прогресс в мирном урегулировании конфликта на Украине. Президент Дональд Трамп отметил, что не видит достаточных результатов от переговоров. Москва, в свою очередь, не раз подчеркивала приверженность дипломатическому решению и утверждала, что санкции не приносят Западу ожидаемого эффекта.

Реакция рынка: падение акций «Лукойла»

После новости о срыве сделки акции «Лукойла» на Московской бирже начали стремительно дешеветь. На открытии торгов котировки упали более чем на 4%, достигнув 5223 рублей за акцию. Позднее снижение замедлилось — бумаги немного восстановились до уровня 5305 рублей.

Аналитики связывают падение с отказом Gunvor от сделки, которая могла стать одной из крупнейших в истории трейдера. Минфин США заявил, что не выдаст Gunvor лицензию на проведение сделки, пока на Украине продолжаются боевые действия, и обвинил компанию в связях с Россией.

Gunvor: «Мы уже давно не связаны с Россией»

В ответ швейцарская фирма отвергла обвинения Вашингтона. Представители Gunvor сообщили, что компания более десяти лет «дистанцируется от России», открыто раскрывает структуру собственности и осуждает военные действия. Несмотря на эти заявления, предложение о покупке активов «Лукойла» было отозвано.

Как на Западе отреагировали на срыв сделки

Мировые СМИ единодушно отметили, что решение Gunvor стало результатом давления со стороны США. Financial Times сообщила, что американский Минфин назвал Gunvor «марионеткой Кремля» и пригрозил заблокировать лицензию на сделку. Издание подчеркнуло, что администрация Трампа усиливает давление на Москву, добиваясь прекращения конфликта на Украине.

По данным Reuters, сорвавшаяся сделка могла стать крупнейшей в истории Gunvor, однако аналитики изначально сомневались в ее осуществимости. Сделка, как отметили источники агентства, значительно превышала кредитные возможности трейдера.

В материале Bloomberg говорится, что заявление Минфина США стало «резким поворотом» после недели переговоров Gunvor с американскими регуляторами. Теперь, отмечает агентство, перед трейдером вновь встают вопросы о его связях с Россией, что усиливает осторожность мировых игроков в отношении подобных сделок.

Западные СМИ полагают, отказ от покупки западных акций «Лукойла» произошел под давлением США Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Немецкое издание Handelsblatt также подчеркнуло, что сделка могла стать крупнейшей для Gunvor, но даже без американского давления ее реализация была бы затруднена из-за ограниченных финансовых ресурсов компании.