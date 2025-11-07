Кишинев выкупит у попавшего под санкции «Лукойла» склады в топливом в аэропорту

Компания вынуждена будет прекратить работу в Молдавии с 21 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Лукойл» вынуждена прекратить работу в Молдавии с 21 ноября после присоединения республики к американским санкциям. Правительство будет выкупать склады компании в столичном аэропорту, сообщил министр энергетики Дорин Жунгиету в своих соцсетях.

«Начиная с 21 ноября 2025 года, компания „Лукойл“ окажется в состоянии невозможности осуществлять деятельность, то есть поставлять и обеспечивать страну бензином, дизельным топливом и керосином. Это является следствием санкций, введенных США в октябре», — написал министр на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена в России).

По его словам, правительство страны выкупит у компании склады с топливом в аэропорту Кишинева. Это произойдет с целью обеспечения бесперебойной работы. Жунгиету уточнил, что такое предложение сделал Совет по инвестициям. Сделка должна завершиться 17 ноября — за несколько дней до утраты возможности продолжать деятельность.

