Священники осудили антицерковный курс Пашиняна

Духовенство Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Армянской Апостольской Церкви осудило действия властей Армении по отношению к священнослужителям. В заявлении духовенства, опубликованном на официальном сайте, говорится об антиконституционном курсе властей, незаконном заключении под стражу священнослужителей и преследовании граждан, защищающих Армянскую Церковь.

«Мы выражаем глубокую обеспокоенность и решительно осуждаем антиконституционный, богоборческий, церковно-захватнический и антицерковный курс властей Республики Армения, незаконное заключение под стражу священнослужителей по надуманным обвинениям и их умышленное дискредитирование, а также преследования и задержания честных сынов армянского народа, поднявших свой голос в защиту Армянской Церкви», — говорится в заявлении. В епархии считают, что действия властей ослабляют национальное единство и сеют раздор в обществе.

Духовенство призвало верующих «не поддаваться на провокации властей и не верить ложной информации», распространяемой в публичном пространстве. Также в заявлении содержится призыв к общенациональному единству, защите духовных и национальных ценностей и верности Святому Эчмиадзину — духовному центру всех армян. Духовенство выступает в поддержку Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго.

