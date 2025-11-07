Священники осудили антицерковный курс Пашиняна
Священники призвали не поддаваться «провокациям властей и не руководствоваться зловредной ложью»
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Духовенство Российской и Ново-Нахичеванской епархии Святой Армянской Апостольской Церкви осудило действия властей Армении по отношению к священнослужителям. В заявлении духовенства, опубликованном на официальном сайте, говорится об антиконституционном курсе властей, незаконном заключении под стражу священнослужителей и преследовании граждан, защищающих Армянскую Церковь.
«Мы выражаем глубокую обеспокоенность и решительно осуждаем антиконституционный, богоборческий, церковно-захватнический и антицерковный курс властей Республики Армения, незаконное заключение под стражу священнослужителей по надуманным обвинениям и их умышленное дискредитирование, а также преследования и задержания честных сынов армянского народа, поднявших свой голос в защиту Армянской Церкви», — говорится в заявлении. В епархии считают, что действия властей ослабляют национальное единство и сеют раздор в обществе.
Духовенство призвало верующих «не поддаваться на провокации властей и не верить ложной информации», распространяемой в публичном пространстве. Также в заявлении содержится призыв к общенациональному единству, защите духовных и национальных ценностей и верности Святому Эчмиадзину — духовному центру всех армян. Духовенство выступает в поддержку Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго.
Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен изъять у Армянской апостольской церкви храмы, которые находятся на балансе правительства. По его словам, «есть все моральные и правовые основания, чтобы мы эти памятники вернули обществу».
