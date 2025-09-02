Пермская сеть производителя спортивных товаров сократится до одного магазина

Пермский производитель спортивных товаров «А.В.Т.-Спорт» объявил о закрытии точки на шоссе Космонавтов, 186. В магазине проводят ликвидацию товаров, передают представители компании.
«Филиал работает последние дни. Магазин закроется 7 сентября 2025 года», — написано в группе «А.В.Т.-Спорт» в соцсети «ВКонтакте». Холдингом владеет бизнесмен Алексей Тарасенко.
В конце прошлого года в суд поступило пять исков к собственникам объектов недвижимости в Верхних Муллах. Городские власти потребовали снести постройки, находящиеся на шоссе Космонавтов вблизи будущей двухуровневой транспортной развязки. В перечень зданий попал сетевой спортивный магазин. Судебное заседание по этому делу назначено на 10 сентября.
В 2024 году компания закрыла большинство своих магазинов в краевой столице. Сеть включала в себя пять торговых точек по улице Юрша, 84, улице Писарева, 29 и улице Маршала Рыбалко, 95.
