The Atlantic: Мадуро готов уйти в отставку в обмен на комфортное изгнание

Если США предоставят президенту Венесуэлы Николасу Мадуро амнистию, отменят награду за его поимку и обеспечат комфортное изгнание, то он готов уйти в отставку. Об этом сообщает журнал The Atlantic.

«Если будет достаточно давления и если „на блюде будет достаточно сладостей“, <...> в отношении Мадуро рассматриваются все возможные варианты», — рассказал источник The Atlantic. Сообщение о возможной отставке Мадуро появилось на фоне развертывания американских сил у берегов Венесуэлы. Журнал отмечает, что за прошедшие недели Пентагон развернул в Карибском бассейне крупнейшее со времен Карибского кризиса 1962 года наращивание военной мощи.

Уже произошло 16 ударов США по предполагаемым судам венесуэльских наркоторговцев, в результате которых погибли по меньшей мере 65 человек. Однако The Atlantic считает, что попытки объяснить применение военной силы в отношении Венесуэлы борьбой с наркоторговлей неубедительны. Издание указывает, что Венесуэла не играет важной роли в производстве наркотиков, хотя и позволяет наркокартелям использовать страну в качестве транзитного пункта. Госсекретарь Рубио, представив меры против Мадуро как способ борьбы с незаконным оборотом наркотиков, привлек внимание президента США к ситуации в Венесуэле.

Конфликт между США и Венесуэлой имеет долгую историю. После того как Мадуро во второй раз победил на президентских выборах в 2019 году, оппозиция страны оспаривала их результаты. Вашингтон также не признал итоги выборов. В 2020 году во время первого президентского срока Дональда Трампа была объявлена операция по борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков. Минюст США обвинил Мадуро и его соратников в содействии наркоторговле и объявил о награде в 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. В августе 2025 года размер награды был повышен до 50 миллионов долларов.