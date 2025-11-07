Глава Дагестана отреагировал на крушение вертолета, в котором погибли люди

Сейчас на месте работают специалисты Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан / https://t.me/mchsdagestan

Глава республики Дагестан Сергей Меликов поручил обеспечить помощь пострадавшим и семьям погибших во время крушения вертолета. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Немедленно поручил обеспечить им всю необходимую помощь — от экстренной эвакуации до полноценного медицинского сопровождения», — написал Меликов в своем telegram-канале. По его словам, на месте сейчас работают специалисты.