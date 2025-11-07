Логотип РИА URA.RU
Глава Дагестана отреагировал на крушение вертолета, в котором погибли люди

Меликов поручил обеспечить помощь пострадавшим в ЧП с вертолетом
07 ноября 2025 в 18:58
Сейчас на месте работают специалисты

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан / https://t.me/mchsdagestan

Глава республики Дагестан Сергей Меликов поручил обеспечить помощь пострадавшим и семьям погибших во время крушения вертолета. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Немедленно поручил обеспечить им всю необходимую помощь — от экстренной эвакуации до полноценного медицинского сопровождения», — написал Меликов в своем telegram-канале. По его словам, на месте сейчас работают специалисты. 

На борту вертолета Ка-226, по предварительным данным, были семь человек. В результате его падения, предварительно, погибли четыре человека, еще три пострадали. В качестве основной причины крушения рассматривается техническая неисправность вертолета.

Материал из сюжета:

Частный вертолет упал в Дагестане

