В Нижневартовске задержан руководитель Пятого пожарно-спасательного отряда Игорь Фролов. В сети появилось видео штурмующих здание 5 ПСО сотрудников Росгвардии. В пресс-службе УМВД ХМАО URA.RU сообщили, что начальник отряда подозревается в получение взятки в значительном размере, разработка велась совместно с ФСБ.
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО — Югре совместно с коллегами РУФСБ России по Тюменской области установили факт получения взятки в значительном размере, совершенный начальником отряда федеральной противопожарной службы. Установлено, что в феврале 2024 года подозреваемый за содействие в продвижении по службе одного из сотрудников получил от его отца незаконное денежное вознаграждение», — прокомментировали в ведомстве.
В отношении Фролова Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Ему грозит шесть лет лишения свободы. В пресс-службе управления СКР по ХМАО уточнили, что в ходе расследования будет дана оценка и действиям взяткодателя.
Сумма, которую получил Фролов, составляет порядка 100 тысяч рублей. В городском telegram-канале «Типичный краб» опубликовано видео задержания. Силовики штурмовали здание 19 марта.
Ранее URA.RU писало, что Фролова задержали по подозрению в получении взятки. Инсайд агентства подтвердился.
Видео: «Типичный краб. Нижневартовск», https://t.me/nv86_crab/26366
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