На повышение рождаемости в Пермском крае направят 1 млрд рублей

На реализацию нацпроекта «Охрана материнства и детства» в Пермском крае в 2025 году направят порядка 1 млрд рублей. Большая часть средств — это федеральное софинансирование. Оставшиеся 40 млн рублей профинансирует край.
«В рамках проекта реализуются четыре ключевых направления. В частности, будут расширены сети женских консультаций. К их работе предъявят новые требования. Например, по части доступности ЭКО и модернизации перинатальных центров», — сообщает сайт краевого правительства со ссылкой на главу минздрава Анастасию Крутень.
Таким образом, власти хотят добиться того, что к 2030 году 80% жительниц сельских поселений и малых городов будут охвачены медпомощью в женских консультациях по месту жительства. Кроме того, половина женщин репродуктивного возраста должны пройти «репродуктивную диспансеризацию». Всего на эти цели в 2025 году будет направлено более 21,5 млрд руб.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае повысили размер выплаты за рождение ребенка женам участников СВО. Ранее она была 134 650 рублей, сейчас — 140 154 рублей.
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