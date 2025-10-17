Трамп честно ответил, что ему нравится в войнах

Трамп заявил, что любит заканчивать войны и конфликты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конфликт на Украине также будет завершен, нужно лишь подождать, заявил Трамп
Конфликт на Украине также будет завершен, нужно лишь подождать, заявил Трамп Фото:
новость из сюжета
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп любит останавливать войны и конфликты. Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. 

«У нас никогда не было президента, который бы решил хотя бы одну войну, многие начинают войны, но не заканчивают их. Я люблю заканчивать конфликты», — заявил Трамп. Он также отметил, что конфликт на Украине также будет завершен, нужно лишь подождать.

Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал свою приверженность скорейшему завершению конфликта на Украине и заявлял о готовности привлечь к переговорам лидеров России и Украины. На Генассамблее ООН он отмечал, что поддерживает хорошие отношения с Владимиром Путиным и уверен в возможности быстро достичь мира. Однако Трамп также выражал разочарование отсутствием заметного прогресса в урегулировании ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп любит останавливать войны и конфликты. Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.  «У нас никогда не было президента, который бы решил хотя бы одну войну, многие начинают войны, но не заканчивают их. Я люблю заканчивать конфликты», — заявил Трамп. Он также отметил, что конфликт на Украине также будет завершен, нужно лишь подождать. Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал свою приверженность скорейшему завершению конфликта на Украине и заявлял о готовности привлечь к переговорам лидеров России и Украины. На Генассамблее ООН он отмечал, что поддерживает хорошие отношения с Владимиром Путиным и уверен в возможности быстро достичь мира. Однако Трамп также выражал разочарование отсутствием заметного прогресса в урегулировании ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...