Трамп честно ответил, что ему нравится в войнах

Президент США Дональд Трамп любит останавливать войны и конфликты. Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.
«У нас никогда не было президента, который бы решил хотя бы одну войну, многие начинают войны, но не заканчивают их. Я люблю заканчивать конфликты», — заявил Трамп. Он также отметил, что конфликт на Украине также будет завершен, нужно лишь подождать.
Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал свою приверженность скорейшему завершению конфликта на Украине и заявлял о готовности привлечь к переговорам лидеров России и Украины. На Генассамблее ООН он отмечал, что поддерживает хорошие отношения с Владимиром Путиным и уверен в возможности быстро достичь мира. Однако Трамп также выражал разочарование отсутствием заметного прогресса в урегулировании ситуации.
