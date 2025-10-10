На 78-м километре трассы «Первоуральск — Шаля» 22-летний водитель сильно превысил скорость и съехал с дороги, из-за чего его авто перевернулось. В результате погиб один из пассажиров — он не был пристегнут ремнем безопасности. О подробностях аварии рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Известно, что в автомобиле находилось пять человек, жители ближнего зарубежья, которые следовали из Екатеринбурга в направлении поселка Шаля. Водитель и остальные три пассажира, двое 30-летних мужчин и один 34-летний, были пристегнуты и не получили травм», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Пострадавший погиб до приезда медиков. Инспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.
Ранее мужчина вылетел на встречку и погиб на трассе под Екатеринбургом. Водитель влетел сразу в две машины и скончался на месте.
