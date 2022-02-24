В Кремле рассказали о целях и сроках военной операции на Украине

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Военная операция на Украине призвана устранить угрозу для РФ, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Военная операция РФ на Украине

Военная операция России нацелена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сроки будут определяться президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Цели [военной операции на Украине] были сказаны президентом. [Это]демилитаризация и денацификация Украины. И то, и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа», — сказал Песков во время конференц-колла. Пресс-секретарь подчеркнул, что речи об оккупации Украины не идет: «Никто не говорит об оккупации. Это слово неприменимо».

По словам Пескова, сроки военной операции будет определять Путин, являющийся также верховным главнокомандующим РФ. «Сроки определяются результативностью и сообразностью», — добавил он.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту Путину и Зеленскому встретиться в Минске и провести переговоры. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что осуждает действия России. В Евросоюзе обсудят введение санкций в отношении РФ.

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Военная операция России нацелена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сроки будут определяться президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Цели [военной операции на Украине] были сказаны президентом. [Это]демилитаризация и денацификация Украины. И то, и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа», — сказал Песков во время конференц-колла. Пресс-секретарь подчеркнул, что речи об оккупации Украины не идет: «Никто не говорит об оккупации. Это слово неприменимо». По словам Пескова, сроки военной операции будет определять Путин, являющийся также верховным главнокомандующим РФ. «Сроки определяются результативностью и сообразностью», — добавил он. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту Путину и Зеленскому встретиться в Минске и провести переговоры. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что осуждает действия России. В Евросоюзе обсудят введение санкций в отношении РФ.
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