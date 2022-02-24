В Кремле рассказали о целях и сроках военной операции на Украине

24 февраля 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Военная операция России нацелена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сроки будут определяться президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Цели [военной операции на Украине] были сказаны президентом. [Это]демилитаризация и денацификация Украины. И то, и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа», — сказал Песков во время конференц-колла. Пресс-секретарь подчеркнул, что речи об оккупации Украины не идет: «Никто не говорит об оккупации. Это слово неприменимо». По словам Пескова, сроки военной операции будет определять Путин, являющийся также верховным главнокомандующим РФ. «Сроки определяются результативностью и сообразностью», — добавил он. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Президент страны Владимир Зеленский также объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Глава Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту Путину и Зеленскому встретиться в Минске и провести переговоры. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что осуждает действия России. В Евросоюзе обсудят введение санкций в отношении РФ.