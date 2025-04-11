11 апреля 2025

Пермяки раскрыли главные причины поиска новой работы

SuperJob: каждый третий житель Перми меняет работу из-за низкой зарплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Выгорание и желание построить карьеру вынуждает пермяков менять работу
Выгорание и желание построить карьеру вынуждает пермяков менять работу Фото:

Каждый третий работающий житель Перми ищет новое место из-за недовольства зарплатой — такие данные в пресс-релизе привел сервис SuperJob. Исследование выявило и другие причины смены работы: от конфликтов с руководством до эмоционального выгорания.

«Основной причиной смены работы для пермяков остается неудовлетворенность уровнем заработной платы. 39% опрошенных признались, что именно низкий доход заставляет их искать новые варианты трудоустройства, не увольняясь с текущего места работы. 13% сотрудников вышли на рынок труда из-за неудовлетворенности руководством, еще столько же — из-за отсутствия карьерного роста», — говорится в исследовании. 

Среди других распространенных причин: эмоциональное выгорание (8%), неудовлетворительные условия труда (7%). По 4% респондентов называют ключевыми факторами высокую нагрузку, задержки зарплаты, желание перемен или удаленность работы от места жительства.

Менее значимыми, но все же влияющими на решение сменить работу факторами оказались: необходимость более удобного графика или удаленного формата работы (2%), ожидание сокращения (2%). Реже встречаются жалобы на штрафы, конфликты в коллективе или монотонную работу. Эксперты отмечают, что в условиях кадрового дефицита компаниям важно понимать, почему сотрудники уходят, чтобы удерживать ценные кадры.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские компании при найме молодых специалистов делают акцент прежде всего на личностных характеристиках, а не на формальных показателях. Так делает 65% пермских компаний.  

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Каждый третий работающий житель Перми ищет новое место из-за недовольства зарплатой — такие данные в пресс-релизе привел сервис SuperJob. Исследование выявило и другие причины смены работы: от конфликтов с руководством до эмоционального выгорания. «Основной причиной смены работы для пермяков остается неудовлетворенность уровнем заработной платы. 39% опрошенных признались, что именно низкий доход заставляет их искать новые варианты трудоустройства, не увольняясь с текущего места работы. 13% сотрудников вышли на рынок труда из-за неудовлетворенности руководством, еще столько же — из-за отсутствия карьерного роста », — говорится в исследовании.  Среди других распространенных причин: эмоциональное выгорание (8%), неудовлетворительные условия труда (7%). По 4% респондентов называют ключевыми факторами высокую нагрузку, задержки зарплаты, желание перемен или удаленность работы от места жительства. Менее значимыми, но все же влияющими на решение сменить работу факторами оказались: необходимость более удобного графика или удаленного формата работы (2%), ожидание сокращения (2%). Реже встречаются жалобы на штрафы, конфликты в коллективе или монотонную работу. Эксперты отмечают, что в условиях кадрового дефицита компаниям важно понимать, почему сотрудники уходят, чтобы удерживать ценные кадры. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские компании при найме молодых специалистов делают акцент прежде всего на личностных характеристиках, а не на формальных показателях. Так делает 65% пермских компаний.  
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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