Пермяки раскрыли главные причины поиска новой работы

Каждый третий работающий житель Перми ищет новое место из-за недовольства зарплатой — такие данные в пресс-релизе привел сервис SuperJob. Исследование выявило и другие причины смены работы: от конфликтов с руководством до эмоционального выгорания.
«Основной причиной смены работы для пермяков остается неудовлетворенность уровнем заработной платы. 39% опрошенных признались, что именно низкий доход заставляет их искать новые варианты трудоустройства, не увольняясь с текущего места работы. 13% сотрудников вышли на рынок труда из-за неудовлетворенности руководством, еще столько же — из-за отсутствия карьерного роста», — говорится в исследовании.
Среди других распространенных причин: эмоциональное выгорание (8%), неудовлетворительные условия труда (7%). По 4% респондентов называют ключевыми факторами высокую нагрузку, задержки зарплаты, желание перемен или удаленность работы от места жительства.
Менее значимыми, но все же влияющими на решение сменить работу факторами оказались: необходимость более удобного графика или удаленного формата работы (2%), ожидание сокращения (2%). Реже встречаются жалобы на штрафы, конфликты в коллективе или монотонную работу. Эксперты отмечают, что в условиях кадрового дефицита компаниям важно понимать, почему сотрудники уходят, чтобы удерживать ценные кадры.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермские компании при найме молодых специалистов делают акцент прежде всего на личностных характеристиках, а не на формальных показателях. Так делает 65% пермских компаний.
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