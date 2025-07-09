Трамп пригрозил экс-главам ЦРУ и ФБР

Трамп: бывшие главы ЦРУ и ФБР должны понести ответственность
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Трамп пригрозил разбирательством топ-чиновникам
Трамп пригрозил разбирательством топ-чиновникам Фото:

Бывшие главы ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми должны понести ответственность за распространение опровергнутой теории о «российском следе» в ходе выборов 2016 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Трампа журналистам.

«Я ничего не знаю об этом, кроме того, что сегодня прочитал. Но я думаю, они очень бесчестные люди, продажные дьявольски, может, они должны за это заплатить. Я считаю, что они по-настоящему плохие и бесчестные», — сказал Трамп, комментируя сообщения о расследованиях против Бреннана и Коми.

Ранее ЦРУ признало возможную политическую предвзятость и процедурные нарушения при подготовке оценки о вмешательстве России в выборы США 2016 года. В докладе отмечалось, что вывод о поддержке Дональда Трампа российским руководством мог быть сделан с нарушениями аналитических стандартов, а доступ к ключевой информации был ограничен тогдашним главой ЦРУ Джоном Бреннаном.

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Бывшие главы ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми должны понести ответственность за распространение опровергнутой теории о «российском следе» в ходе выборов 2016 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Трампа журналистам. «Я ничего не знаю об этом, кроме того, что сегодня прочитал. Но я думаю, они очень бесчестные люди, продажные дьявольски, может, они должны за это заплатить. Я считаю, что они по-настоящему плохие и бесчестные», — сказал Трамп, комментируя сообщения о расследованиях против Бреннана и Коми. Ранее ЦРУ признало возможную политическую предвзятость и процедурные нарушения при подготовке оценки о вмешательстве России в выборы США 2016 года. В докладе отмечалось, что вывод о поддержке Дональда Трампа российским руководством мог быть сделан с нарушениями аналитических стандартов, а доступ к ключевой информации был ограничен тогдашним главой ЦРУ Джоном Бреннаном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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