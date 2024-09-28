«Уралдронзавод» разработал тяжелый боевой беспилотник с огнеметом

Авторы дронов «Упырь», которые широко применяются войсками ЦВО на фронте, на площадке «Уралдронзавода» разработали тяжелый боевой дрон «Бердыш» для поддержки штурмовых отрядов. Он способен атаковать из огнемета и гранатомета, перевозить грузы и минировать территорию. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Ткачук.
«Наша разработка сможет наносить огневое поражение из реактивного пехотного огнемета „Шмель“ или РПГ-30 „Крюк“… Грузоподъемность — 20 килограммов, дальность полета составляет 25 километров», — сообщил Ткачук ТАСС.
Он подчеркнул, что «Бердыш» — модульный дрон, который также может применяться для постановки противотанковых мин или сбрасывать фугасные снаряды на противника. Помимо этого, благодаря своей грузоподъемности он может транспортировать грузы штурмовых отрядов.
Известный FPV-дрон «Упырь» разработала команда из Свердловской области. В конце лета она назвала свое производство «Уралдронзавод», отсылая к танковому заводу «Уралвагонзавод», продолжая традиции региона.
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