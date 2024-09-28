28 сентября 2024

«Уралдронзавод» разработал тяжелый боевой беспилотник с огнеметом

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон сможет переносить грузы штурмовых отрядов (архивное фото)
Дрон сможет переносить грузы штурмовых отрядов (архивное фото) Фото:

Авторы дронов «Упырь», которые широко применяются войсками ЦВО на фронте, на площадке «Уралдронзавода» разработали тяжелый боевой дрон «Бердыш» для поддержки штурмовых отрядов. Он способен атаковать из огнемета и гранатомета, перевозить грузы и минировать территорию. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Ткачук.

«Наша разработка сможет наносить огневое поражение из реактивного пехотного огнемета „Шмель“ или РПГ-30 „Крюк“… Грузоподъемность — 20 килограммов, дальность полета составляет 25 километров», — сообщил Ткачук ТАСС.

Он подчеркнул, что «Бердыш» — модульный дрон, который также может применяться для постановки противотанковых мин или сбрасывать фугасные снаряды на противника. Помимо этого, благодаря своей грузоподъемности он может транспортировать грузы штурмовых отрядов.

Известный FPV-дрон «Упырь» разработала команда из Свердловской области. В конце лета она назвала свое производство «Уралдронзавод», отсылая к танковому заводу «Уралвагонзавод», продолжая традиции региона.

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Авторы дронов «Упырь», которые широко применяются войсками ЦВО на фронте, на площадке «Уралдронзавода» разработали тяжелый боевой дрон «Бердыш» для поддержки штурмовых отрядов. Он способен атаковать из огнемета и гранатомета, перевозить грузы и минировать территорию. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Ткачук. «Наша разработка сможет наносить огневое поражение из реактивного пехотного огнемета „Шмель“ или РПГ-30 „Крюк“… Грузоподъемность — 20 килограммов, дальность полета составляет 25 километров», — сообщил Ткачук ТАСС. Он подчеркнул, что «Бердыш» — модульный дрон, который также может применяться для постановки противотанковых мин или сбрасывать фугасные снаряды на противника. Помимо этого, благодаря своей грузоподъемности он может транспортировать грузы штурмовых отрядов. Известный FPV-дрон «Упырь» разработала команда из Свердловской области. В конце лета она назвала свое производство «Уралдронзавод», отсылая к танковому заводу «Уралвагонзавод», продолжая традиции региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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