На турецком пароме, который третьи сутки не может войти в порт сочи, стала заканчиваться еда

Россияне на пароме из Турции в Сочи остались без еды из-за шторма Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Паром Seabridge с российскими туристами на борту уже третьи сутки не может зайти в порт Сочи из-за непогоды, на судне заканчиваются запасы продовольствия. Об этом сообщает одна из пассажирок судна.

«На прибывшем из турецкого Трабзона пароме Seabridge, который уже третьи сутки не может войти в порт Сочи, заканчивается еда», — рассказала RT российская туристка Татьяна. По ее словам, люди провели в море уже вторую ночь.

Судно отправилось из Трабзона в Сочи 5 ноября, став первым за 14 лет паромом на этом направлении. Однако из-за сложных погодных условий его не могут пришвартовать в российском порту.

Пассажирка также отметила, что организовать гуманитарный коридор для помощи невозможно, поскольку Seabridge является иностранным судном. При этом ранее на борту сохранялась спокойная обстановка.

Власти Краснодарского края, в свою очередь, уже успели прокомментировать ситуацию с паромным сообщением. Они назвали запуск рейса из Трабзона в Сочи преждевременным.