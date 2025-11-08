Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Знаменитости

Стало известно, где конкретно похоронят Юрия Николаева

Могила Юрия Николаева будет рядом с Успенским и Грачевским на Троекуровском
08 ноября 2025 в 16:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Юрия Николаева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Юрия Николаева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Народного артиста России Юрия Николаева похоронят на знаменитом Троекуровском кладбище в Москве. Информация об этом опубликована в одном из telegram-каналов.

«Юрия Николаева похоронят рядом с Борисом Грачевским и Эдуардом Успенским на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении Mash. Место для захоронения уже согласовано с родственниками телеведущего.

Церемония прощания с Юрием Николаевым уже состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Похороны пройдут 8 ноября — телеведущего похоронят рядом с Борисом Грачевским, создателем «Ералаша», и Эдуардом Успенским, автором историй о Чебурашке и Крокодиле Гене. Место для захоронения согласовано с родственниками Николаева.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал