Стало известно, где конкретно похоронят Юрия Николаева
Юрия Николаева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Народного артиста России Юрия Николаева похоронят на знаменитом Троекуровском кладбище в Москве. Информация об этом опубликована в одном из telegram-каналов.
«Юрия Николаева похоронят рядом с Борисом Грачевским и Эдуардом Успенским на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении Mash. Место для захоронения уже согласовано с родственниками телеведущего.
Церемония прощания с Юрием Николаевым уже состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Похороны пройдут 8 ноября — телеведущего похоронят рядом с Борисом Грачевским, создателем «Ералаша», и Эдуардом Успенским, автором историй о Чебурашке и Крокодиле Гене. Место для захоронения согласовано с родственниками Николаева.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.