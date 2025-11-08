Зеленский выступил с заявлением после российского возмездия
Зеленский потребовал санкций против всего энергетического сектора РФ
Фото: Официальный сайт президента Украины
Владимир Зеленский призвал ввести санкции против всего энергетического сектора России. Соответствующее заявление он сделал в своем telegram-канале после ночных ударов по объектам на Украине.
«Российские удары показывают, что давление должно быть сильнее», — написал он. Зеленский также потребовал немедленно конфисковать замороженные российские активы.
Минобороны России 8 ноября сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины. Атака была осуществлена в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.
Ранее европейские страны не смогли прийти к единой позиции по вопросу изъятия замороженных российских активов, что разочаровало Владимира Зеленского. На счетах бельгийского депозитария Euroclear остаются заблокированными российские активы на сумму около 224,5 миллиарда долларов, и их конфискация может привести к потере ЕС инвестиций в российскую экономику на сумму 238 миллиардов долларов.
