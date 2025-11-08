Зеленский выступил с заявлением после российского возмездия

Зеленский потребовал санкций против всего энергетического сектора РФ Фото: Официальный сайт президента Украины

Владимир Зеленский призвал ввести санкции против всего энергетического сектора России. Соответствующее заявление он сделал в своем telegram-канале после ночных ударов по объектам на Украине.

«Российские удары показывают, что давление должно быть сильнее», — написал он. Зеленский также потребовал немедленно конфисковать замороженные российские активы.

Минобороны России 8 ноября сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины. Атака была осуществлена в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

