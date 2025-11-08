Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

«Любил после садика играть с мясорубкой»: Захарова объяснила военную стратегию Зеленского

Захарова связала тактику Зеленского с его игрой в мясорубку в детстве
08 ноября 2025 в 16:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Захарова объяснила военную стратегию Зеленского его детским увлечением к мясорубке

Захарова объяснила военную стратегию Зеленского его детским увлечением к мясорубке

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала неожиданное объяснение военной стратегии Владимира Зеленского. Дипломат связала действия украинского лидера с его детским увлечением, о котором ранее рассказывала его мать.

«Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в „мясные штурмы“. Кто во что играл в детстве», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

В своем посте Захарова процитировала интервью матери президента Украины Риммы Зеленской, данное «Комсомольской правде» в 2013 году. В нем она рассказывала, что ее сын в детстве больше всего любил играть со старой советской мясорубкой. При этом в детском саду будущий президент был центром внимания и собирал вокруг себя людей. По мнению представителя МИД РФ, это детское увлечение нашло отражение в современной политике Киева.

Продолжение после рекламы

Ранее в социальных сетях активно обсуждалось архивное интервью матери президента Украины, в котором она рассказывала об увлечении сына в детстве — игре со старой советской мясорубкой. Тогда российские военкоры, депутаты Рады и западные эксперты провели параллели между этим увлечением и текущей ситуацией на Украине, критикуя политику Владимира Зеленского. Мария Захарова ранее также высказывала мнение о том, что Зеленский находится под влиянием «западной партии войны» и не имеет самостоятельности в принятии решений.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал