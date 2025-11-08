Захарова объяснила военную стратегию Зеленского его детским увлечением к мясорубке Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала неожиданное объяснение военной стратегии Владимира Зеленского. Дипломат связала действия украинского лидера с его детским увлечением, о котором ранее рассказывала его мать.

«Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в „мясные штурмы“. Кто во что играл в детстве», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

В своем посте Захарова процитировала интервью матери президента Украины Риммы Зеленской, данное «Комсомольской правде» в 2013 году. В нем она рассказывала, что ее сын в детстве больше всего любил играть со старой советской мясорубкой. При этом в детском саду будущий президент был центром внимания и собирал вокруг себя людей. По мнению представителя МИД РФ, это детское увлечение нашло отражение в современной политике Киева.

