«Любил после садика играть с мясорубкой»: Захарова объяснила военную стратегию Зеленского
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала неожиданное объяснение военной стратегии Владимира Зеленского. Дипломат связала действия украинского лидера с его детским увлечением, о котором ранее рассказывала его мать.
«Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в „мясные штурмы“. Кто во что играл в детстве», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.
В своем посте Захарова процитировала интервью матери президента Украины Риммы Зеленской, данное «Комсомольской правде» в 2013 году. В нем она рассказывала, что ее сын в детстве больше всего любил играть со старой советской мясорубкой. При этом в детском саду будущий президент был центром внимания и собирал вокруг себя людей. По мнению представителя МИД РФ, это детское увлечение нашло отражение в современной политике Киева.
Ранее в социальных сетях активно обсуждалось архивное интервью матери президента Украины, в котором она рассказывала об увлечении сына в детстве — игре со старой советской мясорубкой. Тогда российские военкоры, депутаты Рады и западные эксперты провели параллели между этим увлечением и текущей ситуацией на Украине, критикуя политику Владимира Зеленского. Мария Захарова ранее также высказывала мнение о том, что Зеленский находится под влиянием «западной партии войны» и не имеет самостоятельности в принятии решений.
