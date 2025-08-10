«Дайте сказать, иначе вы услышите «Грады»: яркие цитаты Марии Захаровой, празднующей 10-летие работы в МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечает свое 10-летие нахождения на своем посту. За годы своей работы она неоднократно «ставила на место» своих иностранных коллег яркими цитатами. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
Самые яркие цитаты Захаровой
«Дайте мне сказать. Иначе вы сейчас действительно услышите, что такое российские "Грады"»
Таким образом Мария Захарова отреагировала на то, что ее оппонент перебивал во время дискуссии на программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Произошло это 7 июня 2015 года.
Заявления касательно Европы
Неоднократно яркие заявления от представителя МИД РФ касались политики Европы. Как про «кентавров», так и про другие ситуации.
«Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз»
Глава британского МИД Лиз Трасс хотела вызвать на разговор главу МИД РФ Сергея Лаврова. Позже, по словам Захаровой, Трасс опозорилась, перепутав названия регионов РФ.
«Европарламент принял резолюцию о признании России "спонсором терроризма". Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма»
Такова была реакция официального представителя МИД РФ на признание России Европарламентом спонсором терроризма. Захарова тут же нашла рифму и дала ответ.
«К вопросу о том, что такое "привилегия" в понимании европейцев на самом деле — мыться, греться и проветривать. Как оказывается»
Данная цитата появилась после того, как премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы — «привилегия, а не право». Также в то же время виза для Россиян в Шенгенскую зону была отменена.
Заявления касательно Украины и Зеленского
И Украина не осталась без памятных цитат Захаровой. Про украинского журналиста Дмитрия Гордона (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) тоже была сказана яркая цитата. Помимо него, было сказано и Владимира Зеленского.
«Будто мочи в рот набрал»
«Экстремист и террорист Дмитрий Гордон, следуя собственному же совету жителям Донецка, будто мочи в рот набрал — ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных», — заявила Захарова. Она отреагировала на то, что Дмитрий Гордон не комментирует отказ Киева забирать своих солдат из плена.
«Вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен»
«Вот так потом натовцы скажут, что и Зеленский не обнаружен. Мол, видели сообщения, что он был, но на Украине найти не могут: стопроцентно имелся, только упал где-то», — заявила Захарова, ответив на заявление президента Польши Анджей Дуды о двух ракетах, которые упали на территории страны. Все из-за того, что остатки второй из них не были обнаружены.
«Если вам позвонит некто, представится президентом Украины, попросит денег, оружия и ненавидеть Россию, не обращайте внимания. Наверняка наркоман какой-нибудь»
Так Мария Захарова прокомментировала действия Владимира Зеленского. В частности, его просьбы о помощи стран НАТО.
«Зеленский их сукин сын, а соответственно, ему позволено все. Тем более он не просто так их сукин сын, он еще их инструмент для противодействия нашей стране»
Захарова назвала Зеленского «сукиным сыном» США. По ее словам, он еще и является их инструментом противодействию России.
«Дешевка, которая обошлась украинскому народу слишком дорого»
Владимира Зеленского спросили журналисты, на что должна пойти Россия для урегулирования конфликта, тот ответил, что «на три буквы». Мария Захарова не стала молчать в такой ситуации и дала решительный ответ. Позже она предположила, что теми тремя буквами является ФРГ, особенно учитывая присутствие экс-канцлера Германии Шольца, с которым Зеленский проводил встречу.
Захарова про звезд
Мария Захарова прошлась не только по политикам и странам, но и по звездам. Особенно уехавшим из России. Так она подметила израильское гражданство комика Максима Галкина (признан иноагентом на территории РФ).
«Побежали сейчас за паспортами Израиля, наспех крестясь, обрезаясь и доставая из архивов бумаги о предках»
В данном контексте, как раз, Захарова отсылала на Галкина. Он, с начала конфликта на Украине, получил израильское гражданство и уехал из страны.
«Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию»
«Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», — отреагировала Захарова на заявление певицы Лаймы Вайкуле, которая ранее заявляла, что Алла Пугачева, выступая в СССР брала лишь небольшой процент от концертных сборов.
Кто такая Мария Захарова
Карьера
Мария Захарова училась в МГИМО на факультете международной информации и работала в пресс-центре министерства. Позже получила работу в департаменте информации и печати ДИП.
Также она возглавляла постпредство РФ при ООН в Нью-Йорке, а затем вернулась работать в ДИП в России. Она вела соцсети МИД РФ. Позже, 5 августа 2015 года, была повышена до главы ДИП. Пост официального представителя министерства Мария Захарова занимает с 10 августа 2015 года.
Стиль Захаровой
Еженедельные брифинги официального представителя МИД РФ стали политическим событием. За ними следят, как российские журналисты, так и зарубежные. Это обусловлено ее точными высказываниями «без избытка дипломатической вежливости», как ее описывал депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru.
Неоднократно она ярко отвечала, как Зеленскому, так и европейским лидерам. Так однажды Зеленский назвал делегацию, направленную на переговоры в Стамбул из Москвы, «бутафорной»:
«Кто использует слово „бутафорный“? Клоун? Неудачник? На каком основании человек, который пришел к власти на информационных технологиях и огромных капиталовложениях, в него вложенных только для того, чтобы он работал как инструмент, вообще может усомниться в профессиональном уровне хоть кого бы то ни было?» — отметила представитель МИД РФ.
Депутат Госдумы Сергей Миронов заявлял, что неоднократно восхищался тем, как Захарова «ставила на место» иностранных коллег. А также отмечал, что она является настоящим патриотом, который не боится говорить правду и никогда не сбивается со своего курса.
