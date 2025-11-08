Минобороны показало на видео прорыв в Днепропетровской области
Группировка «Восток» освободила село Волчье в Днепропетровской области
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Подразделения российской группировки войск «Восток» установили полный контроль над населенным пунктом Волчье в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны для URA.RU.
«Штурмовые отряды 36-й гвардейской бригады прорвали линию обороны противника севернее населенного пункта Алексеевка и установили контроль над населенным пунктом Волчье в Днепропетровской области», — сообщили в ведомстве. Прорыв обороны ВСУ был осуществлен после слаженной работы операторов беспилотников и артиллерийских расчетов. В результате штурмовые отряды совершили стремительное продвижение на глубину более трех километров.
На освобожденной территории были водружены государственные флаги Российской Федерации. Данное продвижение позволило закрепить успех после недавнего освобождения села Алексеевка.
Группировка войск «Восток» продолжает наступательную операцию по освобождению территорий Днепропетровской и Запорожской областей. Военнослужащие развивают тактический успех и закрепляются на достигнутых рубежах.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
