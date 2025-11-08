ВСУ попали в котел в Красноармейске
Силы ВСУ попали в полное окружение под Красноармейском
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Вооруженные силы Украины попали в полное окружение в районе Красноармейска, все пути отхода перекрыты. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль», — сказал Кимаковский в интервью ТАСС. Он уточнил, что командованию ВСУ удалось вывести лишь незначительную часть боевиков в направлении Димитрова.
Оставшиеся в окружении украинские военные были вынуждены сложить оружие и сдаться в плен. По данным Минобороны России, солдаты ВСУ не могли больше находиться под непрерывными обстрелами артиллерии и дронов.
Ситуация с окружением под Красноармейском стала закономерным итогом успешных действий российских войск. Полный контроль над путями отхода лишил противника возможности маневра. Министерство обороны РФ подтверждает информацию о капитуляции украинских военнослужащих в этом районе. Окруженные подразделения ВСУ больше не оказывают организованного сопротивления.
Окружение крупной группировки ВСУ в Красноармейске (Покровске) началось 26 октября. Город являлся ключевым транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе. С момента окружения российские подразделения укрепили позиции на южной окраине Красноармейска, полностью отрезав ВСУ от возможных путей отхода или подкрепления.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
