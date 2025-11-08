Логотип РИА URA.RU
Скончался народный художник Павел Никонов

08 ноября 2025 в 17:12
Павел Никонов преподавал вместе с Юрием Шишковым

Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

На 96-м году жизни скончался народный художник Российской Федерации Павел Федорович Никонов . Об этом сообщили в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ).

«Сегодня на 96-м году жизни скончался Народный художник Российской Федерации, академик и член президиума РАХ Павел Федорович Никонов», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. 

Павел Никонов появился на свет 30 мая 1930 года в Москве. Он обучался в Московской средней художественной школе, а в 1941–1943 годах, во время Великой Отечественной войны, вместе с другими учениками и педагогами находился в эвакуации в Башкирской АССР. После окончания в 1956 году Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова Павел Никонов начал в нем преподавательскую деятельность, в том числе вместе с заслуженным художником РФ Юрием Шишковым. Среди наград Павла Никонова — орден Почета (2001 год), а также Государственная премия РФ в области литературы и искусства, которую он получал в 2001 и 2021 годах.

