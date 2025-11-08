Первый грузовой поезд из России прибыл в Иран

Первый грузовой поезд из России прибыл в иранский порт Априн Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Первый грузовой поезд из России успешно прибыл в современный сухой порт Априн недалеко от Тегерана. Об этом сообщило торговое представительство Российской Федерации в Иране.

«Первый поезд из России прибыл в сухой порт Ирана Априн. Данная отправка является важным этапом развития логистических сервисов по МТК „Север — Юг“», — написало торгпредство в своем Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что транзитное время в пути составило 13 дней.

Состав из 62 контейнеров с сульфатной целлюлозой проследовал по восточному маршруту международного коридора «Север — Юг». Перевозка была организована компанией «РЖД Логистика» с полигона Северной железной дороги. Генеральный директор «РЖД Логистики» Олег Полеев назвал эту отправку практической реализацией стратегического курса на тестирование новых маршрутов.

Продолжение после рекламы

Сухой порт Априн представляет собой крупнейший логистический проект Ирана, запущенный в мае 2025 года. Он расположен на пересечении ключевых иранских железнодорожных коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг».

По данным агентства IRNA, общая протяженность маршрута из России составила около 900 километров. Поезд проследовал по территории четырех стран: России, Казахстана, Туркменистана и Ирана.