Власти назвали, что будет с домом под Тулой, который разрушил взрыв газа
В Куркине поврежденный взрывом подъезд планируют разобрать и восстановить
Фото: Telegram-канал Дмитрия Миляева, губернатора Тульской области
Поврежденный в результате взрыва бытового газа подъезд жилого дома в поселке Куркино планируют полностью разобрать, а затем восстановить. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
«Поврежденный подъезд будем разбирать, а после получения окончательного заключения экспертов приступим к его восстановлению», — заявил Миляев в своем telegram-канале. Они также подтвердили, что под завалами людей не обнаружено, погибших в результате инцидента нет.
Жильцы двух неповрежденных подъездов смогут вернуться в свои квартиры после полного восстановления подачи коммунальных ресурсов. В настоящее время ресурсоснабжающие организации работают над возобновлением подачи газа, воды, тепла и электричества.
Всего в результате происшествия пострадало четыре человека, которые были госпитализированы. Состояние их здоровья находится на постоянном контроле у медиков и представителей властей.
Для жильцов пострадавшего подъезда, оставшихся без крова, организовано временное размещение в гостинице «Надежда» в селе Орловка. Проживание и питание для них будут полностью бесплатными. Все нуждающиеся могут получить дополнительную информацию по телефонам ЕДДС Куркинского района. Оперативный штаб продолжает работу на месте происшествия для ликвидации последствий взрыва.
Ране сообщалось, что в поселке Куркино произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме, в результате которого частично обрушились стены и межэтажные перекрытия. Первоначально для пострадавших был организован пункт временного размещения в школе №1, позже их перевели в гостиницу «Надежда». СК России возбудил уголовное дело по факту происшествия, на месте работают следователи и криминалисты.
