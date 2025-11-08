Власти назвали, что будет с домом под Тулой, который разрушил взрыв газа

В Куркине поврежденный взрывом подъезд планируют разобрать и восстановить Фото: Telegram-канал Дмитрия Миляева, губернатора Тульской области

Поврежденный в результате взрыва бытового газа подъезд жилого дома в поселке Куркино планируют полностью разобрать, а затем восстановить. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Поврежденный подъезд будем разбирать, а после получения окончательного заключения экспертов приступим к его восстановлению», — заявил Миляев в своем telegram-канале. Они также подтвердили, что под завалами людей не обнаружено, погибших в результате инцидента нет.

Жильцы двух неповрежденных подъездов смогут вернуться в свои квартиры после полного восстановления подачи коммунальных ресурсов. В настоящее время ресурсоснабжающие организации работают над возобновлением подачи газа, воды, тепла и электричества.

Всего в результате происшествия пострадало четыре человека, которые были госпитализированы. Состояние их здоровья находится на постоянном контроле у медиков и представителей властей.

Для жильцов пострадавшего подъезда, оставшихся без крова, организовано временное размещение в гостинице «Надежда» в селе Орловка. Проживание и питание для них будут полностью бесплатными. Все нуждающиеся могут получить дополнительную информацию по телефонам ЕДДС Куркинского района. Оперативный штаб продолжает работу на месте происшествия для ликвидации последствий взрыва.