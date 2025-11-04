Евгений Плющенко развеял слухи о болезни своего сына

Плющенко опроверг информацию о тяжелом состоянии своего сына Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фигурист Евгений Плющенко опроверг информацию о тяжелом состоянии своего 12-летнего сына Александра после выступления на ледовом шоу в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Гном Гномыча напичкали лекарствами и заставили выйти на лед — в итоге сына Плющенко и Рудковской увезли на скорой. Это из серии „слышали звон, да не знают где он“. Верьте только первоисточникам», — сказано в сообщении. Новость опубликована в telegram-канале продюсера Яны Рудковской.

В сообщении также подтвердили, что у Александра было недомогание с температурой и тошнотой, но родители не планировали отменять выступление. Фигурист объяснил это необходимостью готовить сына к возможным ситуациям на крупных соревнованиях. Плющенко рассказал, что Александр принял лекарства и вышел на лед, несмотря на плохое самочувствие.

