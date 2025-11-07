Акционист Крисевич и политолог Чижов пополнили реестр иноагентов
Список иноагентов пополнился 8 позициями
Фото: Илья Московец © URA.RU
Минюст РФ внес в список иноагентов акциониста Павла Крисевича, политолога Георгия Чижова и форум свободной культуры «СловоНово». Это следует из данных министерства.
В реестр иностранных агентов включены М.А. Завадская, Б.М. Золотаревский, П.О. Крисевич, А.В. Пичугин, А.К. Уваров, Г.Л. Чижов, а также проект «Черта» и Форум свободной культуры в Европе «СловоНово»», — говорится в публикации на официальном сайте.
Основанием для включения в список, в частности, стало участие в распространении для сообщений и материалов иноагентов. А также участие в распространении сообщений и материалов иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
В октябре министерство внесло в реестр иностранных агентов несколько физических лиц и медиа-проект «Острый угол». В список попали П.Ю. Барскова, Д.Р. Загорье, В.В. Садонин, Т.А. Тухватуллин, А.В. Шевцов.
