Акционист Крисевич и политолог Чижов пополнили реестр иноагентов

Минюст РФ внес в список иноагентов акциониста Павла Крисевича, политолога Георгия Чижова и форум свободной культуры «СловоНово». Это следует из данных министерства.

В реестр иностранных агентов включены М.А. Завадская, Б.М. Золотаревский, П.О. Крисевич, А.В. Пичугин, А.К. Уваров, Г.Л. Чижов, а также проект «Черта» и Форум свободной культуры в Европе «СловоНово»», — говорится в публикации на официальном сайте.

Основанием для включения в список, в частности, стало участие в распространении для сообщений и материалов иноагентов. А также участие в распространении сообщений и материалов иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

