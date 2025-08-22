«Очередная провокация Киева»: что известно о новой атаке Украины на нефтепровод «Дружба»

Нанесена очередная атака на нефтепровод «Дружба». В связи со сложившейся ситуацией поставки нефти в некоторые страны Европы, в частности, Венгрию, прекратились.
В Венгрии посчитали данное нападение угрозой энергетической безопасности страны. Также комментарии прозвучали от российской стороны, где заявили, что максимально стараются отражать нападения украинских БПЛА. Что известно про нападение на нефтепровод «Дружба» и комментарии по этому поводу — в материале URA.RU.
Что известно
ВСУ 22 августа совершили очередное нападение на нефтепровод «Дружба». В связи с этим поставки российской нефти в Венгрию прекратились. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Ночью мы получили известие о новом нападении на нефтепровод „Дружба“ на российско-белорусской границе — уже в третий раз за короткий период», — заявил Сийярто. Информацию он опубликовал в своих социальных сетях.
Он отмечает, что данное нападение является попыткой Украины втянуть Венгрию в конфликт. Также министр назвал эти действия угрозой энергетической безопасности. Сообщается, что Венгрия вызовет посла Украины, а также уже обратилась в Еврокомиссию.
Мнения и комментарии
«Целью атак были мы»
Атака на нефтепровод была нанесена с целью оказать давление на Венгрию. Об этом заявил аналитик венгерского центра общественного мнения N?z?pont Int?zet Балинт Ротиш.
«То, что в течение короткого времени против нефтепровода „Дружба“ было совершено несколько атак, стоит расценивать как своего рода оказание давления. Целью атак была скорее не Россия, а мы», — сказал Ротиш в эфире радио Kossuth.
«Атаки — накат на власть»
Атаки ВСУ на нефтепровод — это «накат» на нынешнюю венгерскую власть. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.
«О всех последних ударах по инфраструктуре нефтепровода командующий беспилотными силами ВСУ сообщает лично. Учитывая, что сам он имеет венгерские корни, эти действия не могут рассматриваться иначе, как накат на нынешнюю венгерскую власть», — заявил Коц в своем telegram-канале.
«Сбиваем то, что можем сбить»
Российская сторона принимает все возможные действия, чтобы обезопасить нефтепровод. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Мы делаем, со своей стороны, все возможное. Мы сбиваем то, что можем сбить. Мы защищаем эти объекты, так же как и все остальные. Мы стараемся их быстрее восстановить», — заявил Климов. Его слова приводит газета «Известия». Он также отметил, что для Венгрии, в частности, «Дружба» нужна из-за того, что та не может перерабатывать все виды нефти внутри страны.
«Очередная провокация Украины»
Нападение на нефтепровод является очередной провокацией Украины. Такое мнение высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Это очередная провокация Украины, которая хочет сорвать подготовку мирного соглашения», — заявил Чепа. Его слова приводит RT. Также депутат отметил, что такими действиями Украина наносит удары ЕС и Венгрии, от которых зависит. В частности, Венгрия поставляет им газа и электроэнергию.
«Американские нефтебароны чешут руки»
Политики Венгрии и Словакии переживают за происшествия, когда «американские нефтебароны чешут руки». Так описал ситуацию немецкий политолог Александр Рар.
«Отдельные политики, например, из Венгрии или Словакии, хватаются за голову, а американские нефтебароны чешут руки», — заявил Рар в разговоре с газетой «Взгляд». Он также отметил, что ЕС занимает сторону Украины. В связи с этим они начинают изобретать механизмы для принятия решений внутри Совета квалифицированным большинством.
«Меня это не радует»
Президент США Дональд Трамп отреагировал в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Он отметил, что недоволен ситуацией и «очень зол».
«Виктор, меня это не радует. Я очень зол. Передай Словакии. Ты мой хороший друг», — заявил лидер Штатов.
Ранее, в своем письме, Орбан заявлял, что за пять дней до встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске ВСУ нанесли удар по нефтепроводу «Дружба». Он отметил, что это крайне недружественный шаг.
Предыдущие нападения на нефтепровод
ВСУ уже не в первый раз атакуют данный нефтепровод. Ранее Словакия и Венгрия заявляли, что из-за атаки БПЛА по нефтепроводу 18 августа поставки нефти приостанавливались. То же самое произошло и 13 августа. Сообщается, что 18 числа Сийярто обвинял Украину и ЕС в попытке втянуть Венгрию в конфликт с Россией.
Чем важен нефтепровод
Нефтепровод «Дружба» занимает особое место в мировой энергетической системе, являясь крупнейшей магистральной сетью для транспортировки нефти. Он обеспечивает надежные поставки российской и казахстанской нефти на европейский рынок, охватывая такие государства, как Германия, Польша, Венгрия и Словакия. Он был построен в 1960-х годах в целях укрепления экономических связей между странами социалистического блока, данный трубопровод сохраняет стратегическое значение для энергетической безопасности Европы, несмотря на трансформацию геополитической обстановки.
