Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» находится в критическом состоянии

Обвиняемый в терактах на газопроводах «Северный поток» гражданин Украины Сергей Кузнецов, который находится в итальянской тюрьме в ожидании решения об экстрадиции в Германию, находится в критическом состоянии здоровья. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, отметив, что Сергей продолжает голодовку.

«Встретился с Галиной Кузнецовой — женой Сергея Кузнецова, которого арестовали в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов „Северный поток“. Женщина рассказала, что Сергей продолжает голодовку и находится в критическом состоянии здоровья», — заявил Лубинец. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Уполномоченный Верховной рады также отметил, что содержание Кузнецова в колонии строгого режима и в ненадлежащих условиях недопустимо и противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В связи с этим он направил официальные письма в ряд ведомств, включая МИД Украины и Минюст Италии.

Подрыв газопроводов «Северные потоки» произошел в сентябре 2022 года. Федеральная служба безопасности Российской Федерации расценила данное событие как акт международного терроризма.

Арест Кузнецова произошел в августе 2025 года в провинции Римини: по версии немецкой прокуратуры, он является координатором диверсии на «Северных потоках». В конце октября суд Болоньи принял решение об экстрадиции Кузнецова в Германию, однако защита украинца подала апелляцию в Верховный кассационный суд Италии. Тогда обвиняемый в терактах на «Северных потоках» украинец объявил голодовку.

В Польше заявили, что считают допустимой выдачу Германии подозреваемого в подрыве. Прокуратура направила в суд ходатайство, в котором она приняла соответствующую позицию, передает RT.